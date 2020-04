Ianis Hagi motiv de dispută între belgieni: „Genk s-a gărbit!”

12:00

Un bărbat din Iași a fost prins cu 45 de grame de heroină în gara Nicolina, din municipiu. Ce l-a dat de gol în fața polițiștilor e complet bizar. Acesta a scris pe declarația pe propria răspundere un lucru care le-a atras atenția agenților care făceau un control de rutină pentru verificarea cetășenilor, conform regulilor […] The post Incredibil! Un tânăr din Iași, prins cu heroină în gară! Un detaliu bizar l-a dat de gol în fața polițiștilor appeared first on Cancan.ro.