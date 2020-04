Sfatul lui Raed Arafat pentru populația țării: „Purtați măști! Dacă nu găsiți să cumpărați, impovizați ceva”

12:50

Toată lumea din Capitală s-a izolat în case, dar unii, mai norocoși, s-au dus cât mai departe de orașe, la vilele lor de vacanță de pe lângă București, în ideea că virusul ucigaș nu va răzbi și pe acolo. Acesta este și cazul lui Mihai Ogășanu, fiul celebrilor actori Virgil Ogășanu și Valeria Ogășanu. (VEZI […] The post Imagini inedite din „bârlogul” în care s-a izolat o familie celebră de actori români. „Stau aproape perete în perete cu…” appeared first on Cancan.ro.