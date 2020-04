Prăbuşirea burselor şterge 7% din pensiile private Pilon II ale românilor în T1/2020. APAPR: Este o depreciere temporară

11:50

Testarea masivă, vârstele pacienţilor, capacităţile sistemului medical şi încrederea în Guvernul Angela Merkel sunt factorii care ar putea explica rata scăzută a mortalităţii în Germania în cazul epidemiei de coronavirus, notează cotidianul The New York Times. "Pandemia a lovit puternic Germania, fiind deja 92.000 de cazuri de infectare. Dar procentul cazurilor fatale a fost remarcabil de mic comparativ cu situaţia din multe ţări vecine", notează cotidianul The New York Times. Sunt numite taxiur...