Într-o lună, China a câștigat 1,33 miliarde de euro din exportul echipamentelor medicale

Numărul îmbolnăvirilor de Covid-19 a sărit de 1.000 în Noua Zeelandă, cu un plus de 89 de cazuri în ultimele 24 de ore. Numărul persoanelor infectate e însă mic în comparație cu cele înregistrate în alte state, iar premierul are convingerea că asta se datorează carantinei, notează The Guardian. Noua Zeelandă e în carantină din […]