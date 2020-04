Record pentru Italia și Spania. Cele două țări pot spera! Numărul de cazuri este în scădere

14:00

Un călugăr de la Mănăstirea Neamţ a fost filmat în timp ce agresa sexual un bărbat aflat în centrul de carantină de la lăcașul de cult. Imaginile halucinante au fost înregistrate chiar de victimă, care a depus plângere la Poliție. Oamenii legii au deschis o anchetă. Citește și: Un alt județ din România impune obligativitatea […] The post Un călugăr din Târgu Neamţ, filmat în timp ce agresa sexual un bărbat aflat în carantină. Victima a depus plângere la Poliție appeared first on Cancan.ro.