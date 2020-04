VIDEO EXCLUSIV. Margherita de la Clejani și-a scos maimuța la plimbare! Apoi s-a lăudat pe Instagram

15:00

Corina Maniu, o doctoriță din Alba Iulia, are o poveste impresionantă de viață! Deși are doar un plămân, ea a ales să se întoarcă în spital și să lupte alături de colegii ei în prima linie în războiul purtat împotriva coronavirusului. În cadrul unui interviu emoționant, șefa Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean Alba