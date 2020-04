Coronavirus. Şeful Pentagonului apără demiterea comandantului USS Theodore Roosevelt

Ministrul american al apărării, Mark Esper, a sprijinit duminică decizia de revocare a comandantului portavionului nuclear USS Theodore Roosevelt care a tras un semnal de alarmă pentru a obţine evacuarea navei sale contaminate de coronavirus, notează AFP.Mark Esper, vizibil stânjenit, s-a ferit să îşi asume pe deplin această sancţiune şi a refuzat să spună dacă a beneficiat de adeziunea statului-major militar.Secretarul Marinei americane, Thomas Modly, "a luat o decizie dificilă (...) Am încredere deplină în el şi în comandanţii US Navy. Iar eu sprijin decizia lor", a afirmat şeful Pentagonului pe canalul ABC.De asemenea, Mark Esper a refuzat să spună dacă preşedintele Donald Trump a influenţat în luarea deciziei.Comandantul navei, Brett Crozier, a fost demis din funcţie joi după ce le-a scris comandanţilor Flotei SUA din Pacific o scrisoare de patru pagini cerând intrarea în carantină a 90% din echipaj pe insula Guam din Pacific, în urma mai multor cazuri de COVID-19 înregistrate la bord. Foto: (c) U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Nicholas Huynh/Handout via REUTERS"Nu suntem în război. Nu există niciun motiv ca marinarii să moară", a scris Brett Crozier într-o această scrisoare apărută în San Francisco Chronicle.Un gest care nu a fost pe placul preşedintelui american."Este îngrozitor ce a făcut el, să scrii o scrisoare", a comentat Donald Trump sâmbătă în cursul briefingului său de presă cotidian pe tema coronavirusului.Demiterea imediată fără o anchetă oficială a lui Brett Crozier, aclamat de marinarii săi la plecarea de pe navă, a fost aspru criticată, în special de mai mulţi congresmeni democraţi."Comandantul Crozier a fost credincios datoriei sale, marinarilor săi şi ţării sale", a scris vineri pe Twitter candidatul democrat la Casa Albă, Joe Biden. "Conducerea Marinei a trimis un mesaj arid despre modul de a spune adevărul celor care au puterea", a adăugat Biden."Administraţia Trump este cea lipsită de judecată, nu un ofiţer curajos care a căutat să-şi protejeze marinarii", a mai afirmat Joe Biden.Duminică, Mark Esper a precizat că o anchetă este în curs şi că numai 155 de marinari au fost testaţi pozitivi la coronavirus, prezentând doar "simptome moderate", dintr-un total de 4.865 de membri ai echipajului.În prezent în carantină pe insula Guam, Brett Crozier ar fi fost testat şi el pozitiv la coronavirus, a anunţat duminică New York Times, o informaţie neconfirmată deocamdată de US Navy.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Adrian Dãdârlat)

