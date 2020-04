Cutremur în România, duminică, la ora 22:15! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

16:00

Un bărbat din Tailanda infectat cu virusul COVID-19 a scuipat un călător care își cumpăra un bilet de tren, în gara din Bangkok. La câteva ore distanță agresorul a fost găsit mort în compartimentul trenului. Trupul fără viață al lui Anan Sahoh a fost descoperit după ce a urcat într-un tren din Bangkok.