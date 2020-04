Dan Cruceru, trei luni departe de soție și copii. Mesajul emoționant postat de prezentatorul de la “Survivor România”. “Ultima poză făcută împreună. Eu am plecat să…”

22:10

Numărul de morți cauzate de noul coronavirus a scăzut în Spania, una dintre cele mai afectate țări din Europa pentru a treia zi de la startul pandemiei. Scăderea numărului a fost inclusă de într-un model observat și în alte țări europene, care au impus carantina strictă în urmă cu câteva săptămâni, Franța și Italia înregistrând, […]