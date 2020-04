Prima ţară europeană care pare ca a reuşit să învingă pandemia de COVID-19. Aici s-au înregistrat mai multe vindecări decât internări

11:10

AFI Europe Romania anunţă reprogramarea deschiderii AFI Braşov, cel mai mare centru comercial care va fi inaugurat în România în 2020. Planificată iniţial pentru luna mai a acestui an, deschiderea va fi reprogramată pentru toamna acestui an, în condiţiile în care contextul social general o va permite. „Dată fiind situaţia fără precedent cu care ne confruntăm în România, în Europa şi la nivel global, am decis amânarea deschiderii centrului comercial AFI Braşov pentru toamna anului 2020, după ce i...