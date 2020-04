Tily Niculae, după ce a născut în pandemie de COVID-19. “Trec printr-un șoc. Vreau să intru neapărat pe terapie!” Câte kilograme a slăbit actrița în doar șase zile

09:10

La șapte luni de la divorțul de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină și-a refăcut viața sentimentală și radiază din nou. Are un iubit care o face fericită, însă vedeta nu a dorit să ofere și alte amănunte. Bruneta are acum toate motivele să se gândească și la viitor. Primul lucru pe care vrea să-l facă este […] The post Ioana Ginghină, decizie de ultim moment, în plină pandemie de COVID-19. Ce a hotărât cu privire la vila în care a locuit alături de Alexandru Papadopol. “Vreau să…” Fiica ei, Ruxandra, este direct implicată appeared first on Cancan.ro.