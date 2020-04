RE/MAX România organizează cursuri online gratuite pentru agenţii imobiliari, pe durata pandemiei

15:00

Preşedintele Federaţiei Române de Atletism (FRA), Florin Florea, a declarat, luni, pentru AGERPRES, că în această perioadă ia în calcul trecerea în şomaj tehnic a angajaţilor, precizând că închiderea bazelor sportive ca urmare a pandemiei de coronavirus a afectat veniturile proprii ale federaţiei."Luăm în discuţie intrarea în şomaj tehnic la federaţie, normal. Rămâne să vedem care este şi poziţia Ministerului Tineretului şi Sportului legat de contractul de finanţare pe care îl avem. Pentru că noi avem un contract, nu avem subvenţie. E adevărat însă că pe noi ne-a afectat închiderea bazelor sportive în sensul veniturilor proprii. Iar în aceste condiţii este evident că stăm mai rău şi din punctul acesta de vedere. Dar deocamdată nu sunt informări foarte clare. În momentul în care va veni ceva în acest sens vom şti ce avem de făcut. S-au suspendat anumite competiţii şi, bineînţeles, că banii care nu vor mai fi folosiţi vor fi redistribuiţi", a spus Florin Florea.Preşedintele doreşte ca toate campionatele naţionale din acest an să se dispute, chiar dacă va fi nevoie de reprogramări. "Noi avem o situaţie oarecum aparte faţă de alte sporturi, pentru că mai toate competiţiile noastre încep în luna mai. Aşa că le vom reprograma începând cu luna iulie, august, septembrie, octombrie... deci putem ţine absolut toate campionatele naţionale. Noi avem la atletism două sezoane, iar cel de iarnă a fost încheiat. Doar o singură competiţie nu am apucat să facem, Campionatele Naţionale de juniori 3, în rest toate le-am încheiat, am dat toate titlurile de campioni. Aşa că pot spune că am fost favorizaţi din punctul ăsta de vedere pentru că nu prea am fost afectaţi la nivel de competiţii în sezonul de iarnă. Iar pentru sezonul de vară vom vedea care va fi evoluţia acestei pandemii. Pentru că am discutat la nivelul Biroului Federal şi vrem să le facem pe toate, la toate categoriile de vârstă. La nivelul la care sunt pregătiţi sportivii anul ăsta, pentru că toată lumea se pregăteşte acum la fel, adică în casă. Acum nu trebuie să stabilim recorduri mondiale, noi trebuie să dăm titlurile de campioni naţionali", a explicat el.Amânarea cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo poate aduce un plus de sportivi calificaţi pentru Federaţia Română de Atletism pentru că aceştia au timp mai mult pentru realizarea baremurilor, este de părere Florea."Marea majoritate a atleţilor noştri a salutat amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru anul viitor. E normal, pentru că toţi au pus pe primul plan sănătatea. Pentru că înainte de a fi competiţii şi sport, important e să avem oameni sănătoşi. Faptul că s-a stabilit şi data la care se vor defăşura anul viitor Jocurile de la Tokyo e un lucru foarte important pentru noi. Având datele, putem gândi de pe acum un proiect, un plan de pregătire. Amânându-se cu un an, trebuie regândit tot planul de pregătire al lotului olimpic. Dar fără discuţie, pentru cei care nu ar fi avut timp să se pregătească la nivelul la care voiau, acest an e un bonus. Deci sunt sportivi care vor mai avea timp un an în care să-şi facă baremul pentru Jocuri. Pentru ceilalţi care s-au calificat deja nu se întâmplă nimic, ei trebuie să se pregătească în continuare. Campionatele Europene care vor veni vor reprezenta un test clar pentru sportivii români cu posibilitatea să-şi facă baremurile de calificare. Deci la atletism, e posibil ca amânarea asta să aducă un plus de sportivi calificaţi. Pentru că aşa cum a anunţa CIO, mai sunt 4-5.000 de locuri de calificare la JO. Obiectivul federaţiei pentru Tokyo rămâne acelaşi, 10-12 sportivi calificaţi, o medalie şi un loc în primii 8. Astea sunt obiectivele noastre pe care ni le-am asumat", a precizat şeful FRA.Campionatele Europene de atletism s-ar putea desfăşura la datele stabilite iniţial, 25-30 august 2020, susţine Florin Florea. "Comunitatea atleţilor doreşte să se desfăşoare Campionatele Europene aşa cum erau programate, adică 25-30 august 2020. Dacă nu se va putea face atunci, vom vedea... rămâne ca şi autorităţile franceze să îşi spună punctul de vedere. Adică poate să se amâne pentru septembrie sau octombrie. Dar ca idee, comunitatea atleţilor din Europa doreşte ca această competiţie să se desfăşoare la data stabilită iniţial. O decizie se va lua la 7 mai când European Athletics (n.r. - Asociaţia Europeană de Atletism) va veni cu o comunicare exactă", a adăugat preşedintele FRA.Statul va asigura sportivilor şi angajaţilor din domeniu a căror activitate este afectată de criza pandemiei COVID-19 un venit minim de 75% din salariul aferent contractului individual de muncă sau contractului de activitate sportivă, plafonat la nivelul a 75% din câştigul salarial mediu brut pe economie, conform ordonanţei Guvernului.România are până acum cinci atleţi calificaţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Florentina Iuşco (săritura în lungime), Alina Rotaru (săritura în lungime), Claudia Bobocea (1.500 m), Daniela Stanciu (săritura în înălţime) şi Alin Firfirică (aruncarea discului).AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)