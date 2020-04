Anunțul făcut de cercetători! Cât timp poate supraviețui noul coronavirus pe măștile de protecție

12:10

Criza coronavirusului din România a afectat 19% dintre cadrele medicale, până în momentul de față, medicii, asistentele și personalul auxiliar aflându-se în prima linie a luptei împotriva COVID-19. Tocmai de aceea este foarte important ca toți cei implicați activ în această "bătălie" cotidiană să fie cât mai puțin expuși riscurilor și protejați permanent. Din păcate, […]