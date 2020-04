Adina Buzatu s-a apucat de gătit chiar de ziua ei! Cum a arătat masa invitaților și ce preparate a ales stilistul

12:50

Alianţa Forţelor Naţionale (NFA), fostul partid al lui Mahmoud Jebril, a confirmat decesul acestuia, survenit pe data de 5 aprilie. La sfârșitul lunii martie, același partid anunțase că fostul prim-ministru fusese testat pozitiv la noul coronavirus. Mahmoud Jebril a fost prim-ministru timp de opt luni, în 2011, după izbucnirea revoluției în urma căreia a fost