Angajare în videochat – oportunitate reală sau amăgire?

14:40

Klaus Iohannis a avut, luni, la Palatul Cotroceni, o ședință cu mai mulți miniștri. La finalul întrevederii, președintele a anunțat că starea de urgență în România va fi prelungită cu încă o lună, începân de săptămâna viitoare. „În comparație cu alte țări, creșterea numărului de persoane afectate de epidemie nu a fost atât de mare, […] The post BREAKING NEWS: Starea de urgență în România, prelungită cu încă o lună! appeared first on Cancan.ro.