Juanito, Minunea lui Real Madrid

15:10

Lovitură de teatru în dosarul în care Parchetul a cerut emiterea unui mandat de arestare pe numele lui Mario Iorgulescu, fiul șefului L.P.F. Gino Iorgulescu, potrivit Gândul. Cunoscutul avocat Cristian Ene a contestat decizia inițială a Tribunalului București, hotărâre prin care Mario era ”arestat” în lipsă, și a reușit să obțină la Curtea de Apel […] The post Ultima oră! Judecătorii au anulat mandatul de arestare emis în lipsă lui Mario Iorgulescu appeared first on Cancan.ro.