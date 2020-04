Românii pot cere suspendarea plății ratelor. Florin Cîțu așteaptă sesizările cetățenilor

16:45

Pentru toți cei care, dinte-un imbold nefericit, încep sa ne cânte prohodul, ca am pierdut lupta cu pandemia, ca suntem abandonați și care se întreabă ce șanse are o țara săracă dintr-un stat corupt și ineficient sa iasă cu fruntea sus din criza, vreau sa le povestesc o întâmplare petrecuta acum câteva zile undeva in Moldova profunda...