Bianca Drăgușanu lămurește definitiv marea împăcare cu Alex Bodi. “E vorba despre adrenalină, despre dependență…”

Neputința și disperarea își spun cuvântul! Liviu P, românul din Franța testat pozitiv cu coronavirus, continuă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, seria declarațiilor șocante. După 10 zile petrecute în spital, bărbatul a fost trimis acasă de medici, iar de acolo a început cel de-al doilea coșmar pentru el. Klaus Iohannis prelungește […]