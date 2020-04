Un grup de țigani a băgat spaima într-o localitate din Brașov. Întorși de la cerșit din Anglia și Germania, romii au luat cu asalt primăria, nemulțumiți că nu primesc bani. “M-au amenințat că îmi vor da foc!”

20:00

Speak și Ștefania sunt una dintre cele mai îndrăgite perechi din showbiz-ul Românesc. Cei doi s-au întâlnit acum câțiva ani, s-au plăcut de când s-au văzut și formează un cuplu atât în viața personală, cât și pe scenă. Astăzi, Speak și Ștefania sărbătoresc trei ani de când sunt împreună, iar ambii au marcat acest eveniment […] The post Zi mare pentru Speak și Ștefania! Cei doi au sărbătorit trei ani de relația și au gânduri serioase appeared first on Cancan.ro.