Recomandările UMF „Carol Davila” care te pot feri de coronavirus

07:00

Jurnalistul de investigații Dan Bucura arată cum legea care permite achiziții directe în perioada stării de urgență favorizează o firmă de apartament din Chiajna. Firma EDM Recycling SRL, deținută de cetățeanul sârb Dragan Janosevic, are zero angajați, zero cifră de afaceri și adresa pe o stradă industrială din Chiajna. În toate aspectele este o firmă […]