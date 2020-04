Un expert chinez a făcut anunțul așteptat de toată omenirea. Când poate fi adusă sub control pandemia de COVID-19. “Sunt de părere că…”

20:30

Din cauza epidemiei de coronavirus și a stării de urgență prelungită, Guvernul Orban a adoptă, luni, o Ordonanţă de Urgenţă care prelungeşte mandatul aleşilor locali, până la sfârşitul anului. Astfel, mandatul aleșilor locali va fi prelungit până cel târziu la 31 decembrie acest an, a anunțat vicepremierul Raluca Turcan la începutul ședinței de Guvern.