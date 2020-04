Coronavirus: Elton John, Alanis Morissette şi Eddie Vedder, printre starurile care participă la un concert online caritabil

Global Citizen, organizaţia aflată în spatele "valului" de concerte susţinute de diverse staruri în reşedinţele lor în timpul pandemiei de coronavirus şi difuzate pe reţelele de socializare, s-a asigurat de această dată de participarea unor artişti precum Elton John, Lizzo, Stevie Wonder, Alanis Morissette, Paul McCartney, Chris Martin şi Eddie Vedderla un concert global de caritate, organizat online în beneficiul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi al angajaţilor din domeniul medical aflaţi în prima linie a frontului de luptă împotriva crizei declanşate de COVID-19, informează DPA.Având-o pe Lady Gaga în calitate de curator şi găzduit de trei celebri prezentatori ai unor talk-show-uri TV americane, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon şi Stephen Colbert, noul concert, intitulat "One World: Together at Home", va include şi apariţii ale unor celebrităţi precum Billie Eilish, David Beckham, Kacey Musgraves, J Balvin, Finneas, Keith Urban, John Legend, Kerry Washington, Maluma, Priyanka Chopra Jonas, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong - solistul trupei Green Day, Burna Boy, Eddie Vedder şi Shah Rukh Khan.La eveniment vor participa şi actorul Idris Elba şi soţia lui, Sabrina Elba, care au fost testaţi pozitiv cu COVID-19, luna trecută.Concertul va fi organizat pe 18 aprilie în beneficiul OMS şi al "angajaţilor din domeniul medical aflaţi în prima linie a frontului de luptă împotriva crizei COVID-19", au precizat organizatorii.Unii dintre invitaţii muzicali, inclusiv Chris Martin, John Legend şi Keith Urban, au participat deja la seria de concerte "Together At Home" organizate tot de Global Citizen, la care s-au înscris zeci de artişti - de la Jennifer Lopez şi Hozier şi Camila Cabello şi Shawn Mendes- pentru a susţine recitaluri live pe Instagram pentru fanii lor, după anularea concertelor şi turneelor din lumea întreagă din cauza pandemiei de coronavirus.Noul concert "One World: Together at Home" va fi difuzat de ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeartMedia şi de reţelele radio-TV Bell Media, dar va fi disponibil şi în streaming pe numeroase platforme online, inclusiv Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, Twitch, Twitter, Yahoo şi YouTube.Spectatorii vor avea şi opţiunea de a vizita site-ul Global Citizen pentru a cere "corporaţiilor, guvernelor şi filantropilor să finanţeze eforturile globale de limitare a pandemiei de COVID-19, inclusiv să îi sprijine pe angajaţii din sectorul medical aflaţi în prima linie a acestei lupte", au precizat organizatorii."Deşi trebuie să stăm la distanţă unii de ceilalţi pentru o vreme, putem în continuare să ne reunim virtual şi să ne bucurăm de muzica bună. Concertul 'One World: Together at Home' reprezintă o puternică expresie a solidarităţii umane în faţa unei ameninţări comune", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Anda Badea)

