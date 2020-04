Cei 15 medici români au ajuns în Italia. Aceștia vor merge la un spital din regiunea Lombardia

11:50

Medicii ieșeni au avut parte de un caz incredibil zilele acestea, după ce o femeie de 40 de ani a fost la un pas să moară din cauza unui conflict spontan pe care l-a avut cu soțul său. Potrivit medicilor de la SMURD Iași, A.I. a înghițit 20 de comprimate de Rivotril, un medicament folosit […] The post Caz incredibil la Iași. O femeie a vrut să se sinucidă după o ceartă conjugală. Ce i-a spus soțul în timpul conflictului appeared first on Cancan.ro.