România este sub media UE, dar peste Austria, cu privire la speranţa de viaţă sănătoasă

The Romanian International University Fair (RIUF), cel mai mare eveniment educaţional din Europa de Sud-Est, îşi mută ediţia din acest an în mediul online, astfel că miercuri şi joi vizitatorii vor avea ocazia să discute live cu reprezentanţii a peste 100 de instituţii din ţară şi din străinătate.Peste 10.000 de persoane s-au înregistrat deja pentru 8 - 9 aprilie la Virtual RIUF, dar înscrierile sunt deschise inclusiv în timpul evenimentului."Pentru a oferi în continuare informaţii complete despre cele mai bune opţiuni de studiu şi dezvoltare personală din ţară şi din afară, RIUF inovează şi vine în sprijinul celor care vor să găsească exact programul potrivit de licenţă, master sau doctorat. Pe 8 şi 9 aprilie Virtual RIUF le aduce răspunsuri şi suportul de care au nevoie pe cale digitală, pentru a-i susţine să îşi continue studiile în detrimentul tuturor obstacolelor", informează organizatorii prin intermediul unui comunicat.Cei prezenţi online la eveniment vor putea accesa şi compara resurse de studiu din peste 20 de domenii."Arhitectură, inginerie, comunicare, IT sau medicină sunt câteva dintre industriile în topul cerinţelor pe piaţa muncii, domenii reprezentate într-un singur loc de peste 7.000 de programe de studiu - cea mai mare varietate pentru un eveniment de acest tip din ţara noastră. Virtual RIUF pune la dispoziţia participanţilor şi consiliere gratuită în studii şi carieră", menţionează organizatorii.La Virtual RIUF, vizitatorii vor avea ocazia să discute live cu reprezentanţii a peste 100 de instituţii educaţionale. Peste 12 instituţii de top din România aşteaptă să discute la standul lor virtual cu cei interesaţi. Participanţii pot descărca direct pe propriul calculator resursele pe care le pun la dispoziţie expozanţii, pot discuta live pe chat sau video call şi pot primi răspunsuri rapide la întrebările legate de admitere, burse, surse de finanţare, viaţa în campus sau programe de licenţă şi masterat.Pentru cei care îşi doresc să studieze în afară, însă nu ştiu sigur dacă vor să facă acest pas, evenimentul vine cu soluţii de studiu din ţară cu avantaje internaţionale."EA - The Entrepreneurship Academy este singura facultate de antreprenoriat din Europa de Sud-Est, iar programa sa este realizată în parteneriat cu Team Academy Olanda. Academia Europeană pentru Asistenţi Medicali este facultatea care are la bază modelul educaţional britanic, construit alături Coventry University - facultate cu distincţii la capitolul predare sau satisfacţia studenţilor. Vizitatorii pot afla la eveniment cum pot beneficia de moduri alternative de finanţare, pentru a acoperi până la jumătate din taxa de şcolarizare la aceste două instituţii", se mai arată în comunicat.Cei care vor să ştie cum pot aplica în Marea Britanie chiar şi după Brexit sau cum situaţia pandemiei COVID-19 va afecta anul şcolar vor putea afla toate aceste informaţii de la cele peste 33 de instituţii de învăţământ britanice."O mare parte dintre aceste instituţii au pus în aplicare soluţii pentru a sprijini aplicanţii să îşi atingă visul de a studia în campusul lor şi vin la Virtual RIUF să discute cu cei interesaţi despre cum pot aplica uşor şi online, cum pot fi admişi pe baza notelor din clasa a 11-a sau cum pot accesa burse şi alte surse de finanţare. Olanda, Germania, Danemarca sau SUA sunt şi ele destinaţii de top pentru tinerii români care aleg studiile în afară şi parte din cele 10 ţări reprezentate în online la Virtual RIUF", precizează sursa citată. AGERPRES/(AS - autor: Irinela Vişan, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)