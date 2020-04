Gabriela Firea, anunț despre testarea pentru coronavirus: ”Trebuie să mergem deja la etapa următoare: să testăm angajaţii din…”

12:40

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au divorțat cu scandal, la notar, pe 10 martie. Ulterior, cei doi și-au aruncat valuri de acuzații în public despre infidelitate, violență domestică și detalii financiare. Însă, zilele trecute, blondina și omul de afaceri au reaprins flacăra iubirii, iar în prezent se înțeleg perfect. Recent, cuplul a fost la Mediaș, […] The post Viață de lux! Cum arată vila din Mediaș a lui Alex Bodi, unde afaceristul și Bianca Drăgușanu „evadează” când simt nevoia. FOTO appeared first on Cancan.ro.