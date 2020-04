Un medic din Deva, infectat cu noul coronavirus în spital: “Am făcut o endoscopie cu un costum improvizat. Nu am putut…”

14:20

În această noapte va avea loc un fenomen astronomic spectaculos care va fi vizibil și pe cerul României! Este vorba despre Superluna Roz și mai mulți specialiști au explicat concret ce se întâmplă, de fapt, cu Luna. Unii dintre români și-au pregătit deja fie smartphone-urile, fie aparatele de fotografiat ca să imortalizeze momentele unice.