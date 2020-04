Taiwan a interzis faimoasa aplicație Zoom! Școlile și agențiile guvernamentale nu mai au voie să o utilizeze. Care sunt motivele invocate

14:50

Izolare… creativă! Așa s-ar putea numi această perioadă pentru Matei Dima care a luat o decizie importantă după succesul filmului “Miami Bici” în care a jucat alături de Codin Maticiuc. Artistul a început deja lucrul la o nouă peliculă. Este vorba despre lungmetrajul “Teambuilding”, la care lucrează împreună cu Micutzu și Alex Coteț. Citește și: BRomania, […] The post Matei Dima, decizie importantă după succesul filmului “Miami Bici” în care a jucat alături de Codin Maticiuc! Face o comedie împreună cu Micutzu appeared first on Cancan.ro.