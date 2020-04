Schimbări majore pentru aplicația WhatsApp din cauza pandemiei de coronavirus! Ce restricții vor fi impuse

15:10

Un bărbat din Tulcea, care se află în carantină într-un spital dezafectat din Cluj-Napoca, se revoltă după ce autoritățile au interzis pachetele cu alimente de la familie. Decizia DSP spune, concret, că persoanele aflate în carantină să primească pachet o singută dată pe săptămână și să conțină doar medicamente, haine, țigări. „Nu mai avem voie […] The post Caz revoltător la Cluj Napoca. Un tânăr carantinat acuză DSP-ul: „Ar fi cazul să ne închidă şi budele, şi să interzică populaţiei…” appeared first on Cancan.ro.