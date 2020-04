Ce tip de produse s-au vândut cel mai mult la nivel global, în plină pandemie de coronavirus! Un singur sector a înregistrat creșteri substanțiale

16:00

Elevii se plâng că nu fac față volumului mare de teme în școala online. Totul, în timp ce Monica Anisie, ministrul Educației și al Cerceării, tocmai a anunțat că încurajează din plin această metodă de învățământ. În cadrul unui interviu prin Skype la Digi24, unul dintre membri Consiliului Elevilor a declarat că foarte mulți elevi […] The post În timp ce Monica Anisie anunță examenul de bac în luna iulie, elevii se plâng că primesc prea multe teme la școala online! appeared first on Cancan.ro.