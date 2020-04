Caz șocant în Brăila! Un bărbat a fugit din carantina folosind un cearșaf pentru a coborâ pe geam

17:40

În plină pandemie de coronavirus, Monica Pop a transmis un mesaj dur pe Facebook. Medicul a răbufnit din cauza isteriei create de COVID-19 în rândul populației și este revoltată de faptul că oamenii mor și din cauza altor afecțiuni. ”SPITALELE TREBUIE SĂ FUNCTIONEZE măcar la 25% din capacitate! ALTFEL SE MOARE de ALTE BOLI MULT […] The post Monica Pop, mesaj dur pe Facebook în plină pandemie de coronavirus: ”S-a creat o isterie, o panică, toți văd și caută numai covid!” appeared first on Cancan.ro.