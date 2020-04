“Nababul de la Metrorex” s-a anturat cu ex-iubita “Regelui vieții de noapte” din anii ‘90. I-am filmat în timp ce…

18:50

După ce a fost prins drogat la volan, George Burcea a transmis mai multe mesaje dure pe contul său de Facebook. Acum, actorul, atacă, din nou, Poliția Română. Goerge Burcea are în probleme mari cu poliția, după ce a fost prins sub influența drogurilor la volan și se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub […] The post George Burcea, mesaj dur pentru Poliția Română: ”Sunteți la fel de murdari ca…” appeared first on Cancan.ro.