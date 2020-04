Demitere la nivel înalt din SUA. Trump mută decisiv în criza SARS-CoV-2

17:45

In timp ce primul lider mondial, Boris Johnson in vârsta de 55 de ani, este la terapie intensiva, conectat la aparatul de ventilare, după ce a fost confirmat ca având Coronavirus, fundația Henry Jackson, din Marea Britanie a lansat un amplu raport care demonstreaza pas cu pas cum regimul de la Beijing a încălcat Regulamentele Internaționale de Sănătate, un tratat la care China este semnatar și este obligată legal să îl respecte. Raportul pregătește o serie de procese globale împotriva Chinei, lansate de SUA, Japonia, Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Canada care vor sa ceara despăgubiri in valoare de 3,2 trilioane de lire sterline!