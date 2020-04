Coronavirus: Discuţii dificile la nivelul miniştrilor de finanţe din statele membre UE pe marginea planului de relansare post-pandemie

23:10

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a anunţat marţi că a solicitat Comisiei Europene acordarea mai devreme a subvenţiilor în acest an, respectiv din luna septembrie, în contextul crizei create de pandemia de coronavirus."Am făcut demersuri la Comisie, nu numai noi, ci şi alte state, ca anul acesta subvenţiile să le acordăm mai devreme. Noi am dori din septembrie. Vom avea cu siguranţă acceptul Comisiei, pentru că sunt mai multe ţări membre care au cerut acest lucru", a spus Adrian Oros, la Realitatea Plus.În ceea ce priveşte depunerea cererilor pentru plata subvenţiilor din acest an, în contextul actual, Oros a subliniat că s-a obţinut din partea Comisiei Europene acceptul pentru prelungirea termenului de depunere cu o lună, până la 15 iunie."Comisia a aprobat imediat acest termen. Noi am suspendat două săptămâni depunerea cererilor la APIA, iar de luni, de când am preluat depunerea cererilor, toată procedura se face online, în aşa fel încât fermierul nu mai trebuie să treacă nici pe la primărie să îşi procure adeverinţa, nici să se prezinte la centrul APIA pentru a-şi completa cererea. Totul se face online, iar acolo unde sunt probleme, telefonic, acestea se pot rezolva, astfel încât toate cererile pentru subvenţiile de anul acesta să fie depuse până în 15 iunie", a subliniat ministrul Agriculturii.Potrivit sursei citate, plata subvenţiilor aferente anului 2019, care a început în luna octombrie a anului trecut, a fost realizată în proporţie de 99,5%."Subvenţiile pentru anul acesta sunt în grafic. Peste 99,5% din subvenţii au fost achitate şi aici mă refer la subvenţiile privind plata pe suprafaţă, care sunt cele mai mari. Au început în octombrie şi acum s-au finalizat. Pe de altă parte, au fost acordate subvenţiile privind sprijinul cuplat pe animal şi luna aceasta vom da şi acel sprijin cuplat în vegetal. În paralel, s-au dat adeverinţe pentru bunăstarea animală şi am început să plătim şi subvenţiile pentru bunăstare la porc şi la pasăre", a precizat şeful de la Agricultură.Legat de măsurile prin AFIR, şeful MADR a subliniat că documentele pentru noile măsuri se pot depune şi aici online, în timp ce controlul în teren va avea loc numai după ce trece criza."Se verifică documentele, se aprobă, verificările în teren înainte de plăţi nu se mai fac, se fac plăţile prin verificarea documentelor, urmând ca ulterior să facem verificările în teren. De asemenea, am simplificat mult procedurile, în aşa fel încât treaba să meargă mai repede şi absorbţia să nu fie afectată de această criză. Numai după ce trece această criză o să verificăm dacă cu adevărat acele lucrări care au fost trecute în documente, şi pe care noi le-am plătit, chiar au fost efectuate. Ne bazăm pe responsabilitatea beneficiarilor", a adăugat Adrian Oros. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Oana Tilică, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Ministrul Agriculturii: Obligativitatea deschiderii pieţelor agroalimentare va fi inclusă mâine într-o ordonanţă militară