Curs valutar BNR 8 aprilie 2020. Vești proaste pentru români. Euro face un nou pas spre 5 lei

20:20

Situația continuă să fie alarmantă în Spania. Oficialii au raportat astăzi 743 de noi decese, iar numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 140,511. Spania este la ora actuală a doua țară din lume, dupa SUA, în ceea ce privește numărul enorm de cazuri de contaminare cu COVID-19, fiind astfel înaintea Italiei. […]