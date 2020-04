Bătrânii din Capitală se înghesuie la cozi fără a respecta distanța optimă. De ce se tem oamenii mai mult decât de coronavirus

07:50

Situație de-a dreptul halucinantă la Spitalul Județean din Deva, după ce o asistentă a fost scuipată de o pacientă violentă, infectată cu noul coronavirus. În urma celor întâmplate, aceasta este în stare gravă. O asistentă de la Spitalul Județean din Deva este în stare gravă, după ce a fost scuipată de o pacientă infectată cu […] The post Situație halucinantă la Spitalul Județean din Deva. O asistentă, în stare gravă după ce a fost scuipată de o pacientă infectată cu noul coronavirus appeared first on Cancan.ro.