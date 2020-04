În plină pandemie, Paul Surugiu-Fuego a lansat o nouă piesă emoționantă: ”Cea mai lungă noapte”

12:00

De mai bine de 3 săptămâni, Andreea Bălan se află în autoizolare cu mama și cele două fiice ale sale și deși vrea să dea de înțeles că totul este ok în viața ei, artista trece prin clipe destul de grele. Andreea Bălan nu a reușit să-și revină după separarea de George Burcea, căci planurile […]