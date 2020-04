Coronavirus: Iranul raportează aproape 4.000 de decese provocate de COVID-19

13:40

Fostul internaţional Ion Pârcălab, participant la ediţia Jocurilor Olimpice din 1964 de la Tokyo cu naţionala României, afirmă că experienţa olimpică rămâne cea mai frumoasă experienţă din viaţa sa."Am câştigat patru campionate şi două Cupe cu Dinamo, am jucat în Franţa, am atâtea amintiri din fotbal, dar Tokyo 1964 rămâne cea mai frumoasă amintire din viaţa mea. Consider că este competiţia supremă pentru orice sportiv! Abia aştept să văd din nou echipa naţională de fotbal la Jocurile Olimpice. Prezenţa la Jocurile Olimpice de la Tokyo reprezintă cea mai frumoasă amintire din viaţa mea de sportiv. A fost o experienţă unică, a fost ceva de vis. Îmi amintesc totul de parcă ar fi fost ieri ... Ceremonia de deschidere, cea de închidere ... Nu mai fusesem la o competiţie de asemenea anvergură. Auzisem câte ceva, dar nu ne închipuiam să fie atât de frumos", a declarat Pârcălab într-un interviu publicat pe site-ul oficial al FRF.Fostul fotbalist a rememorat evoluţia echipei României la acea ediţie a Jocurilor Olimpice: "Am făcut parte din Grupa A. Am debutat cu dreptul, victorie 3-1 cu Mexic, meci în care am marcat. A urmat egalul, 1-1, cu echipa Germaniei, iar în ultimul joc am întâlnit Iranul. Ne-am calificat neînvinşi în sferturile de finală, unde am dat de Ungaria, care avea să câştige titlul olimpic. Meciul a fost echilibrat, deşi ungurii au deschis scorul foarte repede. Pe final am scos un penalty, ratat însă de Gheorghe Constantin, cel care, la întoarcerea în ţară, a fost scos ţap ispăşitor de toată lumea. Până s-a lăsat de fotbal, oamenii, conducători, suporteri, i-au reproşat acel penalty a cărui execuţie nici măcar nu o văzuseră! Am continuat în turneul de consolare. Am bătut Ghana, scor 4-2, iar în meciul pentru locul 5 am învins Iugoslavia, 3-0. Am şi marcat."În vârstă de 79 de ani, Pârcălab afirmă că în această perioadă îi lipsesc meciurile pe care le urmărea pe stadion: "Sunt foarte bine, mulţumesc bunului Dumnezeu pentru asta! Nu pot spune că sunt sănătos, am totuşi o vârstă, dar, repet, sunt foarte bine. Stau cuminte acasă, respect tot ceea ce ne cer autorităţile şi aştept, ca toată lumea, să treacă această perioadă. Sunt sigur că vom trece peste. Ce mă omoară? Singurătatea ... E rău atunci când rămâi singur, e tare rău. Înainte să izbucnească nebunia asta, mă descurcam, în sensul că ieşeam, mergeam la meciuri, mă plimbam, comunicam. Am un vecin care îmi face cumpărăturile dacă am nevoie de ceva. Având diabet încerc să fiu foarte atent cu starea mea de sănătate. Mai ales că sunt singur. Îmi iau pastilele, mă înţep în deget în fiecare dimineaţă, ţin totul sub control".Născut pe 5 noiembrie 1941, Ion Pârcălab a fost unul dintre cei mai importanţi jucători români ai anilor '60-'70, fiind multiplu campion al României cu Dinamo, dar şi vicecampion al Franţei cu Olympiques Nîmes. Pentru echipa naţională, Pârcălab a jucat în 38 de partide, marcând 5 goluri.AGERPRES (AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)