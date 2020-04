Dan Negru, revoltat din cauza deciziei Suediei de a nu impune măsuri împotriva COVID-19: ”Va fi prima țară cu o criză morală uriașă”

12:20

Aproape 100.000 de băcăuani muncesc în străinătate, iar Paștele este un bun prilej să vină acasă. Nici măcar pandemia de COVID-19 nu-i ține departe de cei dragi, chiar dacă li s-a recomandat să nu se întoarcă în țară. În ultimele zile, tot mai mulți băcăuani au revenit în locurile natale, iar „avalanșa” continuă. E posibil […] The post Cum se pregătesc băcăuanii reveniți din străinătate de un Paște în carantină. „Am preferat să ne izolăm singuri…” appeared first on Cancan.ro.