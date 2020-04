Laurette, camuflată din cap până-n picioare! Ce mesaj a transmis frumoasa mulatră: ”Nu uitați…”

13:40

Reputatul medic Yves Gaudin a făcut declarații terifiante despre COVID-19. Potrivit specialistului, urmează al doilea val de îmbolnăviri cu coronavirus și acesta va fi mult mai agresiv, pentru că suferă mutații rapid. Yves Gaudin este şeful Institutului de Biologie Celulară şi câştigător al Premiului Bettencourt 2019. Citește și: Atenție mare, români! Câte zile rezistă coronavirusul pe clanța […]