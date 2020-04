Carantina schimbă vedetele cu totul! Ce a ajuns să facă Matteo în izolare! Artistul s-a reprofilat

14:30

Revoltător! Un ambulanțier din Câmpulung Moldovenesc a fost trimis la un pacient cu coronavirus în combinezon prins cu bandă adezivă. Un ambulanțier din Câmpulung Moldovenesc a făcut mărturisiri uluitoare. Femeia a povestit că echipamentele lor de protecție în lupta cu corornavirusul nu sunt adecvate. Atât ea cât și colegii ei sunt cu moralul la pământ din […] The post Revoltător! Un ambulanțier în combinezon prins cu bandă adezivă a fost trimis la un pacient cu coronavirus appeared first on Cancan.ro.