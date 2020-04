Autostrada Soarelui, lucrări terminate mai devreme cu o lună chiar în plină epidemie de coronavirus

16:10

S-a aflat ce sumă a donat Patriarhia Română în lupta împotriva coronavirusului. Biserica a desfășurat acțiuni filantropice pentru persoanele vulnerabile și a făcut numeroase donații. În acest demers s-au implicat 2.077 de parohii care au mobilizat atât personal angajat, cât şi voluntari – în total 4.925 de persoane. Contravaloarea ajutoarelor s-a ridicat la 3.048.669 de lei.