GCS: Alte cinci persoane infectate cu noul coronavirus au decedat

19:30

20 de cetăţeni români, care fac parte din personalul angajat, se află la bordul navelor de croazieră Zaandam şi Rotterdam, unde au fost depistate cazuri de COVID-19, şi care sunt în prezent ancorate în Fort Lauderdale (SUA), arată un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE).Potrivit informaţiilor primite de către Consulatul General al României la Miami de la reprezentanţii companiei, la bordul navei de croazieră Zaandam se află opt cetăţeni români (şapte membri ai echipajului şi un cetăţean român angajat în baza unui contract de prestări servicii), iar la bordul navei Rotterdam se află 12 cetăţeni români, membri ai echipajului şi personal contractual.MAE precizează că, până la acest moment, cetăţenii români nu au adresat solicitări de asistenţă consulară misiunii diplomatice sau oficiului consular.Ambasada României la Washington şi Consulatul General al României la Miami sunt în dialog cu autorităţile locale şi cu reprezentanţii companiei în vederea acordării de asistenţă consulară, cu stricta respectare a legislaţiei statului de reşedinţă, precum şi a măsurilor impuse de autorităţile americane în contextul gestionării pandemiei de COVID-19, punctează MAE.Nava de croazieră Zaandam, la bordul căreia se află pasageri infectaţi cu noul coronavirus şi care a fost respinsă de mai multe porturi din America Latină, a fost autorizată, pe 2 aprilie, să acosteze în Florida, au anunţat autorităţile locale, potrivit AFP. The Coast Guard, Homeland Security, health officials, and Broward County have reached a decision to allow the #Zaandam and #Rotterdam cruise ships to dock at @PortEverglades, ending a journey in which many on board became ill and showed symptoms of #COVIDー19. My full comments ️ pic.twitter.com/MmrZBcBZi0— Dean Trantalis (@DeanTrantalis) April 2, 2020 ''Gărzile de coastă, departamentul Securităţii Interne, responsabilii din sănătate şi din comitatul Broward au luat decizia de a autoriza navele de croazieră Zaandam şi Rotterdam să acosteze în Portul Everglades'', în regiunea Fort Lauderdale, a indicat pe Twitter primarul din acest oraş, Dean Trantalis. Pasagerii au putut părăsi navele, în condiţii controlate, în funcţie de starea lor de sănătate. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)