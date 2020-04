Părinții fenomenului „Izoleta”, căutați de iUmor, Adrian Minune și… “Să terminăm pandemia, să înceapă paranghelia…”

20:10

Răzvan Fodor a participat la emisiunea Asia Express alături de Chef Sorin Bontea. Cei doi au format una dintre cele mai îndrăgite echipe de către public. Și-au dat silința și au reușit să ajungă departe în cadrul competiției, iar dacă din fața micilor ecrane totul pare ușor și amuzant, cei doi au trecut prin unele […]