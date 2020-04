Cum a reușit Paula, o româncă infectată cu coronavirus să-și revină, după 12 zile de chin. Medicii nu-i dădeau nicio șansă!

21:10

Bilanț sumbru în cea de a cincea țară europeană extrem de afectată de noul coronavirus. Bilanțul a ajuns astăz la un total de 60,733 de cazuri de contaminare cu COVID-19 și 7,097 de decese. Marea Britanie a avut astăzi un record în ceea ce privește numărul de decese de la începerea întregii pandemii în UK: […]