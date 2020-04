China, avertisment îngrijorător în criza coronaviusului: ”Există riscul unui al doilea val al infecțiilor cu COVID-19”

23:20

În această seară pentru încă o echipă aventura „Asia Express" a luat sfârșit. Ancora a fost roşie iar competiția s-a terminat pentru Carmen Grebenişan şi Alina Ceuşan. În cursa pentru ultima șansă cele două blonde au luptat cot la cot cu două echipe puternice: Adda-Cătălin și Răzvan Fodor- Sorin Bontea. Cursa a fost una grea […]