El este „pacientul zero” din România. Ce s-a întâmplat cu primul român infectat cu coronavirus

08:10

Fiecare zi înseamnă o nouă etapă în lupta împotriva noului coronavirus și o luptă permanentă pentru stoparea infecțiilor. Numărul infecțiilor și al deceselor a crescut și în România, în ultima perioadă, iar șeful DSU, Raed Arafat, avertizează că scenariul poate deveni unul dramatic în cazul în care măsurile restrictive ar fi luate mai devreme decât […]