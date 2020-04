Destine curmate într-o fracțiune de secundă. Trei tineri din Călărași au murit în urma unui grav accident de circulație

08:40

În urmă cu mai bine de o lună, Andreea Bălan și George Burcea își anunțau separarea. Chiar dacă artista susține că a încercat să-și salveze căsnicia, se pare că lucrurile nu au mai funcționat între cei doi și au decis să meargă pe drumuri separate. A trecut mai bine de o lună de când Andreea […] The post Bomba anului în showbiz! Andreea Bălan, cu Petrișor Ruge după divorțul de George Burcea?! appeared first on Cancan.ro.