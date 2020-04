OMS cere să nu se relaxeze măsurile în pandemie

10:30

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile. Magazinul online emag.ro are oferte excelente in aceasta perioada la cuptoare si plite de la numeroase branduri. eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile – Toate ofertele sunt AICI. Am analizat oferta si am descoperit cateva pachete alcatuite din cuptor + plita ce costa chiar si sub 900 de lei. eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Arctic 1. Un pachet Cuptor incorporabil Arctic AROSC22130XD, 71 l, 4 functii, Timer + Plita incorporabila,...