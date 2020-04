Ce a făcut Oana Zăvoranu în plină epidemie de coronavirus. Imaginea care a stârnit uimire printre fanii vedetei TV

11:10

Transferul internaționalului de tineret Andrei Chindirș de la FC Botoșani la FCSB a revenit de actualitate. Gigi Becali, finanțatorul FCSB a ținut să-l anunțe public pe Valeriu Iftime că în plină pandemie de coronavirus îi dă în jur de 500 mii de euro pentru fundașul central născut pe 12 ianuarie 1999, aceasta fiind ultima sa