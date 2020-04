Teoria cercetătorilor de la Oxford care dă speranță planetei. Cine sunt oamenii care nu se pot infecta cu noul coronavirus

11:30

Destine curmate într-o fracțiune de secundă. Trei tineri din Călărași au murit în urma unui grav accident de circulație. Conform informațiilor de la locul accidentului, șoferul consumase băuturi alcoolice și a părăsit locul faptei, însă a fost găsit de polițiști. Tragedie fără margini într-o comună din Călărași. Trei tineri au murit, un altul este în […]